Palermo, 25 feb. - L'autista del pullman che ha trasportato per Palermo la comitiva di turisti bergamaschi, di cui faceva parte la donna positiva al Coronavirus, ha chiamato il 118 dicendo "di non avere alcun sintomo". Pertanto si è posto in autoisolamento in attesa dell'esame del tampone.