Coronavirus: assessore Sicilia, 'Nell'isola non c'è alcun focolaio autoctono'

Palermo, 25 feb. - "In Sicilia non c'è alcun focolaio autoctoni". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza in conferenza stampa. "Ci sono tre casi sospetti, ma il focolaio non è siciliano".