Dieta sgonfia pancia di febbraio per dimagrire, dura 3 giorni: menÃ¹

Salute e benessere

La dieta sgonfia pancia di feabbraio dura 3 giorni. Si tratta di una dieta depurativa che aiuta a drenare i liquidi in eccesso. Lo schema dietetico da seguire è semplice, ecco come funziona e cosa mangiare. Esempio menù primo giorno: colazione con un caffè e una tazza di latte parzialmente scremato con massimo un cucchiaio di zucchero. Spuntino: una tisana. Pranzo: tonno sott’olio con pomodori, oppure con fagiolini o insalata. Merenda: 10 grammi di cioccolato fondente. Cena petto di pollo con insalata oppure carpaccio di salmone affumicato con insalata.Esempio menù secondo giorno: colazione è possibile scegliere gli stessi alimenti del primo giorno oppure un vasetto di yogurt magro o greco con una tazza di caffè. Massimo un cucchiaino di zucchero. Spuntino: frutta fresca. Pranzo: pomodori e mozzarella, con anche un’insalata. Cena: 100 grammi di fesa di tacchino oppure 140 grammi di pesce. Come contorno spinaci. Esempio menù terzo giorno: colazione è possibile scegliere una delle due alternative del menu del secondo giorno. Spuntino: un infuso allo zenzero. Pranzo: pesce con insalata. Merenda: uno yogurt magro. Cena: un uovo sodo con una mozzarella da 100/125 grammi.Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo prima di seguirle di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. Si tratta di dieta indicative che non possono essere seguite da tutti e sono sconsigliate soprattutto a chi soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.