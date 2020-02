Rimedi naturali

Tisana per dimagrire i fianchi: ecco come si prepara

La tisana per dimagrire i fianchi e combattere la ritenzione idrica si basa sull’uso di erbe amare. La tisana idela per dimagrire i fianchi è a base di tarassaco. La tisana di tarassco svolge un efficace effetto diuretico, depurativo e blando lassativo. Inoltre favorisce la funzione del fegato e la digestione dei cibi e aiuta a tenere a bada i livelli di glucosio, colesterolo e trigliceridi nel sangue. Ecco come si prepara la tisana per dimagrire i fianchi e combattere la ritenzione idrica. Preparazione: fate bollire per 10 minuti un cucchiaio di radici di tarassaco in 250 ml di acqua.In alternativa potete usare l’estratto liofilizzato (500-750 mg al giorno di estratto titolato in inulina min. 5%) da assumere lontano dai pasti. Il trattamento può durare fino a due mesi, e si può riprendere dopo un mese di stop.