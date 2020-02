Ragusa, il sindaco Cassì sul potenziamento ferrovia

Politica

Ragusa - Dopo il resoconto fatto dal comitato pendolari sull’incontro relativo alle novità in materia di trasporto ferroviario tenuto a Caltanissetta con l’assessore regionale Falcone, Trenitalia e le associazione di pendolari e consumatori, dopo le crtiche che gli hanno riovlto i due consiglieri Pd di Ragusa Mario Chiavola e Mario D’Asta, finalmente il sindaco Peppe Cassì ha ritenuto opportuno (magari con un ‘lieve’ ritardo) intervenire sulla questione con una nota ufficile che riportiamo per intero.“oggi ho incontrato Pippo Gurrieri, rappresentante del Comitato dei pendolari della tratta Siracusa-Ragusa-Caltanissetta, per essere relazionato a proposito del consueto tavolo periodico di confronto tra l’Assessorato regionale alle Infrastrutture, Trenitalia e le Associazioni dei consumatori.Sono emerse novità importanti, a cominciare da uno sconto del 30% già attivo per la tratta per Modica e Caltanissetta, che permetterà di andare e tornare da Donnafugata con 4€ a persona. Un modo di raggiungere il nostro principale monumento che assicura un ulteriore sconto del 50% per la visita al Castello, semplicemente esibendo il ticket di viaggio in biglietteria come in molti hanno fatto già da questa estate. L’impegno del Comune di Ragusa a fianco del Comitato prosegue anche per la richiesta di attivazione delle linea ferroviaria Siracusa-Gela-Canicattì nei giorni festivi: dopo aver condiviso l’istanza con gli altri Comuni della tratta inviando una richiesta di intervento alla Regione, torneremo a farci sentire affinché si concretizzi al più presto la volontà, espressa da Trenitalia, di riattivare da aprile la linea anche alla domenica.Allo stesso tempo, Comune, Comitato e Trenitalia si incontreranno a breve per uno specifico programma didattico che punterà alla valorizzazione della cultura ferroviaria nelle scuole, con l’utilizzo del treno per le gite scolastiche locali”. (da.di.)