Economia

Easyjet volerà da Comiso per Milano e Berlino Easyjet volerà da Comiso per Milano e Berlino

Ragusa – “Dopo le nuove rotte Blue Air per Torino, altre tratte si aggiungono per l’aeroporto di Comiso”. E’ quanto scrive in un post su Facebook il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. “Oggi, in un’ottica di programmazione che ci vede in collaborazione con il Comune di Comiso e i vertici di Soaco, come Amministrazione - scrive Cassì - abbiamo condiviso un annuncio importante: anche Easyjet volerà sugli iblei con collegamenti per Berlino dal 25 aprile e Milano dal 23 giugno. Il programma estivo del Pio La Torre vedrà quindi linee verso Pisa, Roma, Bruxelles, Francoforte, Londra, Torino, Milano e Berlino a cui si aggiungeranno i voli a prezzi calmierati per i residenti in Sicilia della continuità territoriale.Ragusa farà la sua parte facendo squadra con gli albergatori per pacchetti di soggiorno 3x2 attraverso convenzioni che prevedono l’impegno del Comune a mettere a disposizione servizi di transfer da e per l’aeroporto, oltre a visite guidate. Siamo convinti che con la sinergia si ottengano risultati”.