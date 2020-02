Attualità

Un poster per la pace a Scicli: premiati i vincitori Un poster per la pace a Scicli: premiati i vincitori

Scicli - Si è svolta lo scorso venerdi 21 febbraio, negli Istituti di Scicli che hanno partecipato, la premiazione del concorso internazionale Lions “Un poster per la pace”. Il concorso è un’iniziativa consolidata del Lions Club International, che si svolge in tutto il Mondo da più di 30 anni, e spinge i giovani a interrogarsi sulla pace e il buon vivere comune. Tema del concorso di quest’anno, rivolto ai giovani di età compresa tra 11 e 13 anni, è stato il “Il cammino della pace”. Vincitori locali del concorso di quest’anno sono stati Adriana Pitino, 3B I.C. Dantoni, e Alessandro Aprile, 2B I.C. Don Milani, ma anche gli altri ragazzi sono stati molto bravi e la scelta è stata difficile. A premiare gli alunni il presidente del Lions Club Scicli Plaga Iblea, Luigi Ciavorella, la presidente di zona 22 Lions Melania Carrubba, e i soci del L.C. Scicli Plaga Iblea.Si ringraziano i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Don Milani e Dantoni, i dott.ri Ferrera e La Marca, e gli insegnanti, i proff. Agosta, Assenza, Blanco ed Errera, per aver accolto con entusiasmo l’iniziativa, permettendo così ai propri alunni di partecipare a un concorso internazionale così importante dal punto di vista educativo. Realizzare dei poster, infatti, vuol dire offrire ai ragazzi la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, inspirando il mondo tramite l’arte e la creatività.