Attualità

Scicli, l'ultimo saluto a Memmo Paolello: commozione e lacrime Scicli, l'ultimo saluto a Memmo Paolello: commozione e lacrime

Scicli - Commozione e lacrime, tante, nel giorno dell’ultimo saluto a Memmo Paolello, morto in un incidente all’interno del mercato ortofrutticolo di Donnalucata. Gremita la chiesa di San Bartolomeo a Scicli. Amici e conoscenti che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Memmo, un giovane sciclitano che con la sua simpatia e semplicità è riuscito a lasciare un ricordo indelebile in quanti lo hanno conosciuto. Memmo è morto, a soli 44 anni, in un incidente avvenuto lo scorso 18 febbraio all’interno del mercato ortofruttico in contrada Spinello a Donnalucata.Per l’ultimo saluto stamattina oltre al lutto cittadino disposto con un’apposita ordinanza dal sindaco di Scicli, Enzo Giannone, è apparso nella chiesa di San Matteo un enorme striscione con scritto “Ciao Memmo”.