Morto Maurizio Viaggiatore: domani i funerali a Ragusa

Ragusa - Si terranno domani, 26 febbraio, alle ore 15 nel Duomo di San Giorgio i funerali di Maurizio Viaggiatore, ragusano di 53 anni, molto noto a Ragusa per il suo ruolo tra i portatori di San Giorgio. “Una notizia che non avremmo mai voluto darvi. A lasciarci è il nostro caro Maurizio”. E’ quanto si legge in un post pubblicato dal gruppo “San Giorgio Martire Patrono di Ragusa” su Facebook. “Un amico, un compagno di tante battaglie, una colonna portante della festa di San Giorgio. Addio Maurizio, tu che più volte hai rivestito il nostro amato San Giorgio, adesso sarà lui a rivestirti della veste nuziale per presentarti al trono dell'Altissimo.Riposa in pace, caro Maurizio”. I portatori domani parteciperanno al funerale di Maurizio con le magliette di San Giorgio.