Attualità

Ispica, lavori a Santa Maria del Focallo FOTO

Galllery

Ispica - Continuano i lavori per la realizzazione del marciapiede a Santa Maria del Focallo, nel tratto compreso tra il Viale Kennedy e via Ucca Marina. L'Amministrazione Comunale ha valutato positivamente l'intervento al fine di valorizzare ed abbellire una zona di Santa Maria del Focallo che a seguito dell'erosione aveva perso in questi anni appeal. Investire sul nostro litorale significa credere nella crescita turistica della nostra città ed in un comparto che potrebbe essere vero volano per lo sviluppo del territorio e fonte di occupazione per tanti giovani imprenditori che si cimentano nell'attività ricettiva.