Asd Giarratana si prepara alla sfida più difficile

Giarratana - Approfittando del turno di sosta osservato dal campionato di calcio a cinque di Serie D, l’Asd Giarratana ha tirato il fiato in vista del big match del prossimo turno che contempla lo scontro al vertice tra le due prime della classe, i rossoblù da un lato e lo Scicli Sporting Club dall’altro. Si giocherà sabato al polisportivo di via Canonico Marziano e dunque per i giarratanesi allenati da Samuele Puma una ghiotta occasione da sfruttare con l’auspicio che in molti possano essere i tifosi che sosterranno la compagine del centro montano. Nel corso di queste ultime giornate, l’attenzione è stata puntata a migliorare il rendimento delle giocate codificate e a completare alcuni assetti strategici che potrebbero risultare utili in vista della fase clou della stagione.Sabato, inoltre, si terrà la “Giornata rossoblù” per far sì che possano essere presenti quante più persone sarà possibile. Il presidente Marco Baglieri non ha dubbi: “Dobbiamo fare in modo che le prossime gare ci vedano ancora una volta protagonisti così come è accaduto negli ultimi match. Non ci sono dubbi. La strada, nonostante ci troviamo al primo posto in classifica in coabitazione con lo Scicli, è tutta in salita e dobbiamo mantenere un rendimento costante se vogliamo dimostrare sino in fondo la nostra forza. E’ opportuno continuare a muoversi con la determinazione di sempre e con l’auspicio di trovare riscontri ulteriormente lusinghieri rispetto a quelli già ottenuti. Non si può stare un attimo sereni, perché sappiamo che è così”.Intanto, approfittando del periodo di pausa del campionato, la squadra ha organizzato un momento conviviale durante una delle serate di allenamento della scorsa settimana. Arrostita carne alla brace. Ha partecipato anche l’assessore comunale allo Sport, Salvatore Pagano, che ha fornito al gruppo il sostegno dell’amministrazione comunale.