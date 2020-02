Coronavirus: Sicilia, oggi nuovo vertice operativo della Regione

Sicilia

Palermo, 24 feb. - Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha convocato per oggi, al Palaregione di Catania, un vertice operativo per concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni dell'Isola per l'emergenza Coronavirus. Assieme all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, saranno presenti anche il dirigente generale del dipartimento delle Attività sanitarie Letizia Di Liberti, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il presidente dell'AnciSicilia Leoluca Orlando.Intanto ieri, a Pozzallo, sono stati messi in quarantena nell'hotspot del paese i 274 migranti sbarcati dalla Ocean Viking. Sulla nave non c'era alcun caso sospetta ma l'isolamento, ha sottolineato Musumeci, è stato deciso "in conformità alle decisioni prese dall'Unità di crisi convocata nei giorni scorsi dall'assessore alla Salute". L'equipaggio rimarrà invece per 14 giorni a bordo. A San Fratello, in provincia di Messina, sono in isolamento le 7 persone entrate in contatto con l'insegnante di Codogno rientrata venerdì in Sicilia.