Coronavirus, Omceo: incontro con i medici a Palermo

Palermo 24 febbraio 2020 – Il presidente dell'Ordine dei Medici Toti Amato, quale componente del consiglio direttivo della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici), invita tutti i medici a partecipare all'incontro di oggi, lunedì 24 febbraio, per discutere sull'emergenza da Coronavirus. L'appuntamento è alle 19 a Villa Magnisi, sede dell'Omceo di Palermo. “In Italia i contagi sono raddoppiati in 24 ore, colpendo medici, operatori sanitari e infermieri – ha detto Amato - . La condizione straordinaria impone che tutti i medici conoscano i protocolli operativi regionali e ministeriali per la gestione del virus, ma per prestare assistenza ai pazienti è indispensabile che per primi siano i medici e gli operatori sanitari a lavorare in piena sicurezza”.