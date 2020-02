Sicilia

Coronavirus: annullata sagra ad Agrigento, Savarino 'sostegno a imprenditori Sicilia'

Agrigento, 24 feb. - "La sagra del mandorlo in fiore, festival internazionale del folclore che ogni anno richiama milioni di turisti ad Agrigento, è stata annullata a causa del Coronavirus, recando un enorme danno a tutte le attività produttive della provincia di Agrigento". Così la deputata regionale e presidente della commissione Ambiente Ars Giusi Savarino."Il governo nazionale non può restare inerte davanti alle difficoltà degli imprenditori agrigentini colpiti dagli effetti del Coronavirus - aggiunge - Ne ho parlato con il presidente Musumeci e, forte del suo sostegno, chiedo al governo di intervenire con decreto per sostenere non solo gli imprenditori veneti e lombardi ma anche quelli agrigentini che stanno subendo gli effetti negativi di questa grave emergenza al pari dei veneti e lombardi".