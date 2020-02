Sicilia

Carnevale Avola: domani gran finale con Simona Ventura e Ana Mena Carnevale Avola: domani gran finale con Simona Ventura e Ana Mena

Galllery

Avola - Domani, martedì 25 febbraio, gran finale ad Avola per il Carnevale storico, con la madrina Simona Ventura e la musica di Ana Mena con la dj Kamy Aksell. Ieri intanto la città si è immersa nella festa tra carri allegorici e infiorati, balli e migliaia di persone in piazza. Complici anche le temperature quasi primaverili, in migliaia ieri si sono riversati sul viale Lido e nelle vie del centro. Quest’anno oltre a due carri di apertura, in gara quattro carri infiorati, due allegorici, cinque gruppi in maschera (alcuni provenienti anche da altri Comuni) e sei mini carri.Hanno preso parte alla sfilata, inoltre, anche gruppi fuori concorso, gruppi “scuola” , i Folk Val di Noto città di Avola, i Black and White street band, il corteo storico di Ninphea, maschere isolate e “api” in cartapesta realizzate da Enzo Cianci. Un evento, poi, è stato dedicato ai più piccoli: il laboratorio “realizza la tua maschera” in piazza Teatro. Durante la serata c’è stato spazio anche per la discoteca in piazza con Fm Italia e Rock Aro Dj e il suo Jungle party, Ciccio Sax e Filippo Di Stefano. Stasera tocca alla gara delle poesie dialettali. Previsto anche intermezzo musicale con band. Domani grande attesa con la sfilata conclusiva e il “rogo” di Re Carnevale e poi tutti a ballare e divertirsi in piazza Umberto I.