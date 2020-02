Ispica, cantieri aperti per in cittÃ : area pubblica e nuovi marciapiedi FOTO

Economia

Ispica - Chiusa la prima settimana di attività per i cantieri di lavoro finanziati dalla regione per un importo di 200.000 euro. Lo annuncia il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Michele Fronterrè, in una nota congiunta. Sono trenta gli operai impegnati a lavorare per rendere fruibile l'area pubblica di via Sardegna - angolo via Trieste ed i marciapiedi di via Leopardi. Successivamente ci si sposterà in via Ragusa - angolo via Aldo Moro per lavorare e rendere più funzionale un altro spazio pubblico.Le operazioni si svolgono sotto la supervisione di professionisti locali: Sebastiano Maucieri, Damiano Barone, Stefano Alfieri e Paolo Giunta. Le aree di intervento permetteranno di riqualificare luoghi non oggetto in precedenza di attenzione. L' Amministrazione Comunale intende continuare a lavorare per centrare alcuni obiettivi ritenuti significativi per la collettività senza alcuna distrazione.