Dal mondo

Germania, auto contro corteo di Carnevale: 30 feriti Germania, auto contro corteo di Carnevale: 30 feriti

Un'auto è finita sulla folla ad un corteo di Carnevale a Volkmarsen nell'Assia tedesca e ha provocato almeno 30 feriti, una decina gravi. Tra le persone ferite ci sarebbero anche bambini. Lo riportano i media tedeschi. Il conducente è stato fermato. Lo scrive la Bild on line, riportando quanto dice la polizia di Kassel. Le sfilate di carnevale in Assia sono state interrotte e annullate per precauzione.