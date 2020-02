Esercito italiano a Vittoria: il benvenuto della Commissione Straordinaria

Attualità

Vittoria - La Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria ha salutato i militari dell'esercito italiano impegnati a presidiare la città e il suo territorio. La presenza dell'esercito in città si è resa indispensabile dopo gli ultimi episodi di criminalità verificatisi nel centro urbano e rientra nell'operazione “Strade Sicure”, che prevede lo svolgimento di servizi di vigilanza da parte dell'esercito a supporto delle forze di polizia nel controllo del territorio.“La presenza dell'esercito- ha commentato il Commissario Dispenza- vuole innalzare il livello di sicurezza in città e costituire un valore aggiunto all’operato delle Forze di Polizia per il controllo del territorio e garantire una vita serena, sicura e libera dalle paure ai cittadini di Vittoria e del suo circondario”.