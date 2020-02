Economia

Vittoria: nuovo avviso a non esporre i rifiuti Vittoria: nuovo avviso a non esporre i rifiuti

Vittoria - Si invita la cittadinanza a non esporre la frazione umida/organica nella serata di oggi, domenica 23 febbraio, in quanto persistono i limiti ai conferimenti da parte degli impianti di compostaggio. Continuando a invitare alla comprensione e alla collaborazione, l'amministrazione Comunale si scusa per i disagi ribadendo che le interruzioni che si stanno determinando non sono attribuibili a competenze e a responsabilità dell'Ente. Gli uffici di Palazzo Iacono sono a lavoro per trovare nuove piattaforme di smaltimento. Grazie per la collaborazione.