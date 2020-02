Italia

Coronavirus Italia: morto secondo italiano Coronavirus Italia: morto secondo italiano

Milano - Un altro caso di morte che potrebbe essere legato al coronavirus in Italia, questa volta in Lombardia. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti qualificate, si tratta di una donna di Casalpusterlengo. Aveva 78 anni e viveva da sola in casa. Da quanto trapela la donna non avrebbe saputo di essere ammalata ed è deceduta in casa. Il tampone sarebbe stato fatto dopo la sua morte. "L'anziana è risultata positiva ma le cause non sono ancora note" dice l'assessore al Welfare lombardo Gallera. I casi in Lombardia sono 39, fa sapere il governatore lombardo Attilio Fontana che parla di "nuovi infetti nell'area del lodigiano"."I cittadini sono allarmati e preoccupati e noi cerchiamo di dare tutti le informazioni necessarie. Raccomandiamo di seguire tutte le indicazioni delle autorità per superare questa crisi". Lo afferma il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio, contattato dall'Adnkronos. "Ci siamo attivati per far arrivare con i nostri canali tutti i messaggi del caso. Abbiamo attivato una macchina a 360 gradi". Il sindaco spiega che l'amministrazione non è ancora stata ufficialmente informata del decesso della donna. Alla popolazione il sindaco raccomanda di "non uscire di casa se non per cause di stretta necessità, di non andare a lavorare e se si dovessero accusare dei sintomi influenzali di contattare subito le autorità preposte, di utilizzare la mascherina, lavarsi spesso le mani ed evitare i luoghi affollati".Soltanto ieri la prima vittima in Italia: si tratta di Adriano Trevisan, un pensionato padovano di 78 anni, originario di Monselice e che viveva a Vo' Euganeo. A quanto apprende l'Adnkronos, è morto venerdì sera poco dopo le 22.45. L'uomo era in terapia intensiva in condizioni critiche ed è deceduto all'ospedale di Schiavonia. Di oggi, invece, la notizia di un nuovo caso positivo registrato in Veneto, a Dolo nel veneziano. La positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la regione Veneto. Si tratta di un 67enne ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova. A quanto apprende l'Adnkronos, inoltre, ieri sarebbe stato individuato un caso di coronavirus presso l'Ospedale Civile di Cremona. Si tratterebbe di un paziente ricoverato da 5 giorni nel reparto di pneumologia. L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera ha spiegato che sono risultati positivi "cinque operatori sanitari dell'Ospedale di Codogno e tre pazienti".