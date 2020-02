Air Italy, Solinas: "Ora piano alternativo"

Italia

Roma, 21 feb. - "Chiediamo un cambio della procedura. Apprezziamo la prontezza del governo per dare la cig. L'intero paese ha bisogno di approccio strategico trasporto aereo". Lo avrebbe affermato il governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, al tavolo al Mit sulla vicenda Air Italy. "Chiediamo un piano industriale alternativo -aggiunge Solinas-. Siamo favorevoli ad una partnership pubblica privata. Noi regioni faremo la nostra parte". Infatti "la crisi del settore aereo va affrontata. E' un asset che vale il 3,7% del Pil. E' necessaria una strategia complessiva per il settore. Non è più rinviabile", ha sottolineato Solinas al termine dell'incontro.