Agricoltura: arancia rossa Igp di Sicilia arriva in tutti i McDonald's

Sicilia

Palermo, 20 feb. - L'arancia rossa Igp di Sicilia nel menù di McDonald's. Ad annunciare il "risultato importante" è l'assessore regionale all'Agricoltura Edy Bandiera che parla di "giornata storica per l'agrumicoltura siciliana di qualità". McDonald's rappresenta una vetrina importante che assicurerà l'esposizione, la vendita e la somministrazione di spremute nei 450 punti vendita italiani, affollati ogni giorno da milioni di visitatori e di consumatori di tutto il mondo."Stiamo già interloquendo con la McDonald's Italia e siamo già a lavoro per assicurare anche ad altre eccellenze del made in Sicily la medesima opportunità - sottolinea Turano - E' un'occasione straordinaria per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze siciliane".