Differenziata a Scicli: incontro con attivitÃ  produttive

Economia

Differenziata a Scicli: incontro con attività produttive

Scicli - L’assessore all’ambiente del Comune di Scicli, Bruno Mirabella, dà appuntamento ad attività produttive e supermercati in due incontri pubblici a palazzo Spadaro. Il 24 febbraio, dalle 10 alle 12, incontro con le attività produttive per pianificare le modalità della raccolta differenziata. Il 28 febbraio, dalle 10 alle 12, incontro con i titolari di supermercati, sempre per parlare di differenziata. Scicli è comune plastic free e punta a incrementare in poche settimane la percentuale di raccolta differenziata.