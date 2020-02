Paola, Italian Princess su Instagram: influencer di Catania con 53 mila follower

Sicilia

Catania - Paola Pappa è una giovanissima Travel Influencer di Catania che in un anno ha raggiunto 53 mila followers. Paola ha 24 anni e sul suo profilo Instagram _italianprincess posta foto meravigliose dei suoi viaggi. Ad oggi ha visitato moltissime città del mondo, è stata a Miami, Honolulu, Buenos Aires, Custo, Lima e non solo. La giovanissima catanese è passata dal Machu Picchu alle spiagge delle Hawaii e dalle Maldive alle piramidi di terra della Cappadocia, un record importante per la bellissima siciliana che ha deciso di iniziare il suo lavoro da influencer da solo un anno.Paola ha anche aperto una pagina Facebook “Una siciliana in giro per il mondo” dove posta foto e video dei suoi fantastici viaggi. Il suo obiettivo, oltre a girare il mondo in lungo e in largo, è quello di poter condividere con i suoi fans culture, stili di vita, cibi, lingue, tradizioni e altro ancora. Paola ha studiato Economia Aziendale all’Università di Catania e poi ha proseguito gli studi di International Business in una famosa Business School francese, alla carriera nel Marketing a Chicago negli Stati Uniti e successivamente a Singapore, dove ha vissuto per un anno. La sua esperienza in varie città del mondo le hanno permesso di conoscere altri travel influencers con cui ha instaurato partnership durante i suoi viaggi.La bellissima siciliana non si ferma mai e per il 2020 ha altre tappe importanti e viaggi in splendidi luoghi inesplorati e immersi nella natura.