Lega, sede Roma sarÃ  a via della Panetteria

Lega, sede Roma sarà a via della Panetteria

Roma, 17 feb. - - Lavori in corso a via della Panetteria, nel cuore della capitale, dove entro la primavera verrà inaugurata la sede della Lega del Lazio. La strada, nei pressi del Quirinale, dista pochi passi da Fontana di Trevi. A quanto si apprende nella sede - al civico 52 - voluta da Matteo Salvini, che proprio ieri ha lanciato la sua sfida per la successione a Virginia Raggi in Campidoglio, ci sarà il quartier generale in vista del voto romano del prossimo anno. Mentre alcuni spazi saranno destinati alla segreteria federale, che rimane in via Bellerio, a Milano. Il contratto di locazione, non ancora formalizzato, potrebbe prevedere un costo di circa seimila euro al mese. Nella strada, che sbuca su via del Tritone, ha abitato per anni Marco Pannella, storico leader radicale, scomparso nel maggio del 2016.