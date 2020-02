Sicilia

Delfino trovato morto sulla spiaggia a Torretta Granicola

Trapani - Un altro delfino trovato morto nella spiaggia del Trapanese. Si tratta di un maschio, giovane della famiglia dei tursiopi, detti anche delfini dal naso a bottiglia. A ritrovarlo su una spiaggia tra le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola, e più precisamente in zona Capo Puzziteddu, i ricercatori del vicino IAS-CNR. Sono stati proprio i biologi del Centro ad occuparsi della prima ispezione mentre è posticipata a lunedì un'analisi congiunta sul corpo dell'animale in collaborazione con il personale dell’Istituto zooprofilattico di Palermo. Il Comune metterà a disposizione un mezzo per il trasporto del delfino.L'ipotesi più accreditata è che il delfino, lungo 2,30 metri, si sia spiaggiato dopo essere rimasto incastrato in una rete a strascico. Il cetaceo infatti mostra sul rostro e sulle pinne alcuni segni particolari. Qualche settimana fa un altro esemplare era stato trovato morto nella stessa zona.