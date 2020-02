Appuntamenti

Scicli: Sagra della seppia 2020 a Donnalucata

Scicli - Sarà presentato sabato prossimo 15 febbraio, alle 11.30 presso Palazzo Mormino a Donnalucata, il ricco programma della Sagra della Seppia 2020, la tradizionale festa a ridosso della Primavera che tende a promuovere le tradizioni gastronomiche e la bellezza della frazione di Scicli. La Sagra si svolgerà nei giorni 13, 14 e 15 marzo nell’area antistante il Porticciolo di Donnalucata, in concomitanza con la festa di San Giuseppe che si terrà nello stesso fine settimana. Anche quest’anno l’evento sarà promosso ed organizzato dall’Associazione Peppe Greco, con il patrocinio del Comune di Scicli e dell’Assessorato Regionale al Turismo della Regione Sicilia.Alla sagra della seppia sarà presente anche l'associazione culturale Sa Mata, l’Albero delle idee, patrocinata dalla Regione Sardegna con l'Assessorato regionale al turismo e dall'istituzione "Menorca Europan Region of Gastronomy" dell'Assessorato insulare di Minorca insieme al comitato tecnico sardo e spagnolo e lo sarà con il proprio prodotto tipico ossia la panadas. Tra le novità di questa edizione infatti ci sarà il gemellaggio culturale e gastronomico con la Sardegna e le Isole Baleari con le quali Scicli condivide alcune tradizioni culinarie, in particolar modo la realizzazione delle panadas che sono molto simili alle ‘mpanate sciclitane.Durante i tre giorni della manifestazione sono previsti degli stand enogastronomici con la degustazione dei prodotti tipici locali, cucinati sul posto a base di seppia. Tutti i dettagli della tre giorni saranno resi noti alla stampa sabato 15 febbraio, alle 11.30 a Palazzo Mormina (Viale Regina Margherita, 51) a Donnalucata. Saranno presenti all’incontro con i giornalisti Gianni Voi, presidente dell’Associazione Peppe Greco, Vincenzo Giannone, sindaco di Scicli, Danilo De Maio presidente del consiglio comunale, l’antropologa Veronica Matta e Barbara Conti, foodblogger e coordinatrice della Sagra della Seppia.