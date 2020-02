Elezioni Sicilia: Musumeci ricandidato?

Sicilia

Nello Musumeci si ricandida a presidente della Regione Siciliana alle prossime elezioni? "Non ho la presunzione di dirlo adesso, voglio vedere se in questi tre anni riuscirò a fare almeno il 60% delle cose per le quali ho chiesto e ho ottenuto il consenso dei siciliani". Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci a "L'Intervista" di Maria Latella su Sky TG24 rispondendo a una domanda sulla sua ricandidatura nel 2022.