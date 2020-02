Moda e spettacolo

Sanremo, Leo Gassmann vince tra i Giovani. Bugo e Morgan squalificati Sanremo, Leo Gassmann vince tra i Giovani. Bugo e Morgan squalificati

Sanremo, 7 feb. - dalle inviate Antonella Nesi e Ilaria Floris. Leo Gassmann è il vincitore delle Nuove Proposte del 70mo Festival di Sanremo. Il cantante si è imposto su Tecla Insolia con la percentuale del 52,5%. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti gli ha consegnato una Lanterna in filigrana di Campo Ligure."Si tratta di un'opera straordinaria dell'artigianato della Liguria - ha detto dal palco il presidente - Voglio ringraziare l'orchestra del Carlo Felice, che ha contribuito a realizzare la splendida cartolina che sta andando in onda nelle serate del Festival e che porta negli occhi di tutti gli italiani le bellezze della nostra regione". "Questa - ha concluso - è una serata di lavoro non solo per voi che siete qui a Sanremo, ma anche per le 1000 persone che, capitanate dal sindaco di Genova Marco Bucci, giorno e notte stanno lavorando alla realizzazione del nuovo ponte di Genova. Vorrei che la serata e il Festival fossero dedicati a loro". Tecla Insolia - con la canzone '8 marzo'- ha vinto il premio della Sala Stampa Radio Tv e web 'Lucio Dalla' per la sezione Nuove Proposte. Tecla Insolia si è affermata con 33 voti. Al secondo posto gli Eugenio in via di Gioia con 32 voti, al terzo Leo Gassmann con 18. Gli Eugenio in via di Gioia con la canzone 'Tsunami' hanno vinto - con 40 voti- il Premio della Critica 'Mia Martini' per la sezione Nuove Proposte.Al secondo posto Leo Gassmann con 25 voti; al terzo Tecla Insolia con 18. Hanno votato 141 accreditati alla Sala Stampa Ariston Roof. Voti validi 138. Nulli 3. "Come da tradizione di famiglia voglio mantenere un certo aplomb, voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per mio figlio e voglio aggiungere anche... daje Pippoooooo". Alessandro Gassmann 'esplode' su Twitter per celebrare il trionfo del figlio Leo. "Mi sei sempre andato bene così amore mio!!!!!!!!", scrive l'attore nel cinguettio abbinato al video. Ghali cade dalle scale ma è uno stuntman. Tiziano Ferro omaggia Barbarossa e la mamma. Gianna Nannini, tutti in piedi per 'Sei nell'anima'. FIORELLO, IL CONIGLIO E I 60 ANNI - Fiorello mantiene la promessa fatta (in caso di ascolti record per la serata di mercoledì del festival) ed entra in scena vestito con il costume del Coniglio del 'Cantante Mascherato'. Fiorello in cima alle scale rimane nascosto: "Tu ti rendi conto cosa mi stai facendo fare?". Abito nero e testa di coniglio bianca enorme, Fiorello si lamenta: "Mi si stanno sciogliendo le orecchie". "Sono il figlio di Milly Carlucci. Siamo in tanti, siamo i Conigli Tattici Nucleari". Poi si sfila la testa da coniglio e svela la parrucca di Maria De Filippi. "Sono metà coniglio, metà Maria De Filippi: gli effetti dei cambiamenti climatici". "Sai che c'ho sotto? La tutina di Achille Lauro", prosegue.Poi la battuta sulla serata precedente: "Benigni grandissimo con il Cantico dei Cantici, poi Cristiano: c'è del vaticanismo". Un accenno alla lite virtuale con Tiziano Ferro: "Tu attacchi la sindrome delle gaffe", dice ad Amadeus. Poi passa ad Amadeus il testimone della promessa sull'Auditel: "Se anche stasera andrà benissimo, tu domani ti metti questa parrucca e io ti presento come 'Mario de Filippo'!" Il finale è "artistico", annuncia Fiorello. "Con il trucco di Maria De Filippi, la testa del Coniglio e la tutina di Achille Laura voglio cantare 'Montagne Verdi' di Marcella Bella su musica di 'Generale' di Francesco De Gregori", chiede. E Amadeus lo presenta e lui parte tra le risate della platea che lo accompagna con battiti di mani.Fiorello omaggia, poi, Mike Bongiorno imitandone la voce e il suo: "Allegria!". Poi parla dei 60 anni che compirà il 16 maggio. "Ho preparato il monologo dei 60 anni ma non me lo ricordo più". E fa un appello ai medici: "Alla mia età quando vai da un medico e gli dici che hai un problema articolare, lui risponde sempre: 'Per l'età che hai, va bene così'. Ti fa male il braccio? 'Per l'età che hai, va bene così'. Ti fa male l'anca? 'Per l'età che hai, va bene così'. Quindi dopo un po' cammini così", dice tra le risate zoppicando con un gomito all'insù. Poi apre il capitolo 'prostatico': "Io sembro un golden retriver. Ogni cinque minuti cerco un bagno", confessa Fiorello, prima di tenere una lezione esilarante sui comportamenti dei 60enni al bagno dell'autogrill. "C'è del maschismo. C'è del piscismo", conclude tra le risate della platea e di un Amadeus paonazzo. Adnkronos