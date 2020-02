Meteo, maltempo in Sicilia: venti di burrasca, freddo e neve

Sicilia

Torna il maltempo in Sicilia. Il Dipartiemnto della protezione Civile annuncia per domani, 5 febbraio, l’arrivo di venti forti di burrasca dai quadranti occidentali sui rilievi, in estensione dal pomeriggio-sera ai restanti settori e in successiva rotazione dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte da Catania a Messina e Palermo. Si prevedono inoltre forti mareggiate su tutte le coste esposte. Dalle prime ore di domani, mercoledi 5 febbraio, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni nevose al di sopra dei 700-900 con apporti al suolo generalmente deboli o localmente moderati, specie alle quote piu’ alte.Sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul settore tirrenico centro-orientale della Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio, sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di breve rovescio, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Si tratta di un’ondata di maltempo in arrivo dai Balcani che porterà freddo ed un abbassamento delle temperature di almeno 10 gradi.