Dieta con cicoria e bietole, dimagrire 2kg in 3 giorni: depurativa

La dieta con cicoria e bietole può far perdere peso in salute. E’ una dieta che aiuta a dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. La dieta con cicoria e bietole è molto restrittiva e si basa principalemente sulle due verdure. Nel caso specifico della cicoria, è bene fare presente anche i benefici riguardanti il contrasto della costipazione. Il merito di questa proprietà è legato alla presenza dell’inulina, una fibra alimentare dalla forma allungata che non viene digerita dall’organismo umano. I suoi effetti sono stati analizzati più volte dalla scienza.Degna di nota a tal proposito è una ricerca tedesca del 2017, che ha monitorato la situazione di un gruppo di volontari affetti da costipazione cronica e sottoposti all’assunzione di inulina di cicoria. A un follow up di 4 settimane è stato possibile notare il ruolo positivo della fibra nella risoluzione del problema. Per quel che concerne invece i benefici delle bietole, verdure consumate da tempo immemore (furono addirittura i Babilonesi ad abbozzare per primi una selezione botanica delle varietà) è bene rammentare la ricchezza in acqua e l’apporto di vitamina C e di vitamine del gruppo B. Tornando alla dieta, ricordiamo che deve essere portata avanti per massimo 3 giorni.Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero della dieta con cicoria e bietole per dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. Colazione con una tazza di tè e un frutto. Se proprio si ha fame, si può accompagnare il tè con una macedonia, evitando ovviamente di aggiungere zucchero (i carboidrati della frutta sono in generale sufficienti). La dieta cicoria e bietole prevede anche lo spuntino di metà mattina. In questo caso, si può optare per uno yogurt magro bianco o per uno yogurt greco. Per quanto riguarda il pranzo, si può portare in tavola una porzione di bietole e cicoria accompagnata da un frutto.Lo spuntino del pomeriggio può prevedere invece una tazza di tè verde senza zucchero. A cena va benissimo un piatto di cicoria cotta e due patate lesse per soddisfare il fabbisogno di carboidrati. La deita con cicoria e bietole è una dieta drenante e disintossicante che non deve essere seguita oltre i 3 giorni ma pouò essere ripetuta due volte al mese per drenare e depurare l’organismo.