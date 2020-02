Sicilia

Palermo: furto sul treno per Siracusa, arrestato ventunenne

Palermo, 3 feb. - Ha approfittato delle difficoltà motorie della sua vittima, offrendosi di aiutarla a sistemare le valigie sul treno diretto a Siracusa per poi rubargli il portafoglio. A fermare il borseggiatore di 21 anni, denunciato in stato di libertà, sono stati gli agenti della Polfer di Palermo, allertati dalla sala operativa. Il giovane borseggiatore è stato fermato lungo il binario dove sostava il treno per Termini Imerese. Addosso gli agenti gli hanno trovato circa 370 euro, la somma sottratta alla vittima.Il giovane ha anche ammesso di essersi liberato del portafoglio della vittima gettandolo in corso dei Mille. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà e gli è stato anche notificato un ordine di allontanamento immediato dall'area ferroviaria perchè persona dedita all'attività di borseggio e gravata da precedenti specifici. (Adnkronos)