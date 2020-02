Meteo, anticiclone artico in arrivo: freddo gelido e neve

Italia

Freddo artico, crollo delle temperature e neve a bassa quota. Sono le previsioni meteo che interesseranno l’Italia e la Sicilia a partire dalla notte di domani 4 febbraio con l’arrivo di un anticiclone artico. Il calo termico risulterà anche localmente superiore ai 10 gradi su aree del versante adriatico e al Sud, se non fino a 15 gradi su aree montuose alpine e appenniniche. Il raffreddamento si percepirà accentuato per la rapidità con la quale farà irruzione l'aria fredda, oltre che per i venti di tramontana e grecale.La fredda perturbazione artica si affaccerà nel Mediterraneo, attraverso i Balcani, nel corso della sera di martedì quando comincerà anche un sostanzioso calo delle temperature. Pensate che martedì pomeriggio la colonnina di mercurio sfiorerà i 20°C su tutto il lato adriatico, con picchi anche di 21-22°C, mentre tra la sera e le ore notturne calerà bruscamente di almeno 12-13°C grazie all’arrivo di forti e freddi venti di tramontana. Tra mercoledì sera e giovedì mattina le temperature crolleranno ulteriormente fino a portarsi sui 4-6°C di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e tra i 6 e 9°C sul resto del centro-sud. Ancor più freddo sulle colline del centro-sud, dove il termometro si porterà attorno allo zero e permetterà anche l’arrivo di locali nevicate.L’aria fredda artica sarà accompagna da piogge, temporali e anche venti molto forti di tramontana. Le prime raffiche soffieranno martedì sera sull’Adriatico centro-settentrionale, dopodichè mercoledì sferzeranno tutto il centro-sud con intensità tra i 60 e 80 km/h. Ci aspettiamo acquazzoni e locali forti temporali sulle regioni centro-meridionali, specie su quelle adriatiche tra Abruzzo, Puglia e Sicilia. Grazie alla presenza di aria molto gelida in alta quota i temporali potranno dar luogo a locali grandinate sulle pianure e nevicate fin sulle colline (oltre i 300-400 metri di quota). Forti nevicate, finalmente, sono previste in Appennino dall’Abruzzo alla Calabria, con accumuli localmente superiori ai 20-30 cm.