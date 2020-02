Coronavirus isolato in Italia al Lazzaro Spallanzani

Salute e benessere

A meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia, i virologi dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive 'Lazzaro Spallanzani' sono riusciti, primi in Europa, ad isolare il virus responsabile dell’infezione. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa presso l'itituto romano. "Abbiamo isolato il virus", ha detto Speranza, spiegando che ciò "significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione - ha aggiunto Speranza - Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale.Ora sarà più facile trattarlo". Maria Capobianchi, direttore del laboratorio di Virologia dell’INMI, ha dichiarato: “Il risultato ottenuto oggi è il frutto del lavoro di squadra, della competenza e della passione dei virologi di questo Istituto, da anni in prima linea in tutte le emergenze sanitarie nel nostro Paese”. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’INMI, ha aggiunto: “L’isolamento del virus ci permetterà di migliorare la risposta all’emergenza coronavirus, di conoscere meglio i meccanismi dell’epidemia e di predisporre le misure più appropriate”. “Il risultato ottenuto dai nostri virologi – ha concluso Marta Branca, direttore generale dell’INMI – è una ulteriore testimonianza dell’eccellenza scientifica dello Spallanzani, istituto dove la ricerca non è mai fine a se stessa, ma ha come obiettivo ultimo e concreto il miglioramento delle cure per i pazienti”.“Con l’isolamento del virus da parte dell’équipe di virologi dello Spallanzani si conferma l’assoluta qualità delle strutture sanitarie della nostra Regione”, così Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio. SPERANZA - "Sono sinceramente molto orgoglioso e lo sono a nome di tutto il governo", ha successivamente aggiunto Speranza, ospite di 'In mezz'ora', sottolineando che "in queste ore tutto il sistema Paese si è messo a lavoro su questa vicenda ed è un messaggio importante. Il servizio sanitario italiano ha delle eccellenze che vanno nella direzione giusta". Speranza ha quindi ricordato che l'Italia è stato "il primo paese d'Europa che ha deciso di bloccare i voli appena l'Oms ha dichiarato l'emergenza internazionale, abbiamo nominato un commissario che è Borrelli, gli Usa hanno dichiarato l'emergenza qualche ora dopo di noi. L'Italia è un grande paese e non bisogna avere paura e lo stiamo dimostrando con i fatti"."Domani - ha annunciato - ho convocato una riunione con i capigruppo di tutti i partiti". Speranza ha spiegato di aver "parlato personalmente con Berlusconi e Meloni", mentre Salvini, ha detto, "non ha risposto", anche se i due capigruppo della Lega, ha aggiunto, "mi hanno assicurato che ci saranno". "Dobbiamo essere uniti come paese di fronte all'emergenza", l'appello del ministro, che poi, interpellato sulle polemiche sollevate da Salvini, ha sottolineato: "Non rispondo alle polemiche, non c'è tempo"."Il laboratorio è un mondo, posso dire che il gruppo iniziale che ha cominciato a lavorare alla messa a punto della diagnosi era capitanato da Eleonora Lalle, responsabile della Diagnostica delle infezioni virali respiratorie in laboratorio, con Concetta Castilletti, responsabile della Unità dei virus emergenti e Fabrizio Carletti, esperto nel disegno dei nuovi test molecolari. E Antonino Di Caro che si occupa dei collegamenti sanitari internazionali. Siamo stati tra i primi al mondo a isolare il virus e lo metteremo a disposizione di chi vorrà lavorarci. CONTE - Su Twitter arriva il plauso del premier Giuseppe Conte: "Italia tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il #coronavirus. Una notizia importantissima per lo sviluppo delle cure. Un grande plauso a ricercatori e staff medico dello Spallanzani. Orgogliosi del nostro Servizio Sanitario Nazionale, tra i migliori a livello mondiale".