Incidente Enna, auto vola giÃ¹ da scarpata: muore NicolÃ² Passalacqua

Sicilia

Incidente Enna, auto vola giù da scarpata: muore Nicolò Passalacqua

Tragedia a Enna. Nicolò Passalacqua, 81enne di Catenanuova, è morto dopo essere finito con l’auto in una scarpata. La vettura è stata notata da altri automobilisti solo alcune ore dopo, per i fari rimasti accesi. Nell’incidente, avvenuto sulla strada che collega Agira allo svincolo dell’autostrada A19 Palermo-Catania, è rimasto ferito in modo non grave un amico di 73 anni che viaggiava con la vittima.