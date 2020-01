Cultura

Ragusa, reparti speciali dei carabinieri contro il banditismo

“I reparti speciali dei carabinieri impegnati nella repressione del banditismo (C.F.R.B.) Sicilia 1943-1950”. E’ questo il titolo dell’interessante serie di eventi promossi e coordinati dal cultore di storia locale nonché collezionista di militaria Gianni Iurato, unitamente all’Associazione nazionale combattenti e reduci, all’Archivio di Stato e alla Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia. Questi ultimi hanno condiviso fattivamente l'iniziativa culturale apportando una collaborazione e partecipazione attiva per la riuscita delle manifestazioni programmate. Tra gli eventi in calendario un convegno nell’auditorium della Camcom di Ragusa, una mostra nei locali dell’Associazione nazionale combattenti e reduci e la Notte bianca al museo.Tutte queste iniziative saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa in programma sabato 1 febbraio, alle 11, nella sede dell’Associazione nazionale combattenti e reduci, in piazza Libertà-angolo viale del Fante 2, secondo piano. All’incontro con i giornalisti saranno presenti Gianni Iurato, un rappresentante dell’Archivio di Stato e un rappresentante dell’Associazione nazionale combattenti e reduci. Le testate giornalistiche sono invitate a partecipare.