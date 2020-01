Sardine: lunedÃ¬ Salvini a Palermo, pronte per un silent flash mob

Sicilia

Palermo - Matteo Salvini sarà a Palermo il 3 febbraio e le Sardine stanno già organizzando una contro manifestazione. Il programma della giornata del leader della Lega è ancora top secret, quello che però è certo è che l'ex ministro dell'Interno sarà alle 18.30 al teatro Massimo per un evento pubblico. E più o meno per la stessa ora - alle 18 - le Sardine si stanno organizzando. 'Citofona a Salvini per regalargli una copia della Costituzione', il titolo del 'silent flash mob' che campeggia sulla loro pagina Facebook."Stiamo concordando con le forze dell'ordine un luogo adeguato alla nostra pacifica ed educata citofonata - scrivono le 6000 Sardine Palermo - Forse vorrà incontrare i deputati regionali che, avendo abbandonato il precedente gruppo parlamentare, hanno costituito in una mirabolante ed eclettica opera di trasformismo quello della Lega Nord all'Ars? Oppure, forse, vorrà ufficializzare l'ingresso della Lega Nord nel governo della Regione siciliana attraverso l'assegnazione di un assessorato? Quale che sia il motivo della visita, le sardine di Palermo saranno presenti in piazza per dimostrare l'esistenza di una cittadinanza attiva e consapevole, vero e proprio anticorpo sociale, libero dalla subdola demagogia veicolata dalla bestia e fondata sull'odio e la criminalizzazione del diverso". (AdnKronos)