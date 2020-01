Chi l'ha visto? E' scomparso Davide Cimino

Sicilia

Un giovane di 28 anni, Davide Cimino, è scomparso da San Martino delle Scale, frazione di Monreale. Il giovane non ha dato più notizie alla famiglia da mercoledì scorso. Era uscito da casa dicendo alla madre che sarebbe tornato attorno alle 20 ma così non è stato. Il cellulare è spento e non è più raggiungibile. Il fratello Fabio in un post con foto pubblicato sulla sua pagina Facebook ha lanciato un appello: “Ciao a tutti , lui si chiama Davide Cimino è mio fratello, manca da casa da mercoledì 22 gennaio 2020 da Palermo, questa foto è attuale.Siamo seriamente preoccupati.Se l'avete visto, dite dove e quando l'avete visto per favore, ci aiutate a trovarlo. Amici e conoscenti condividete il più possibile. grazie a tutti”.