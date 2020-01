Sicilia

Incidente mortale: muore una 41enne Incidente mortale: muore una 41enne

Caltagirone- Una donna di 41 anni è morta in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Caltagirone. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 15,30 sulla Strada Statale 417 Catania-Gela. Secondo una prima ricostruzione della Polizia il grave incidente sarebbe verificato in maniera autonoma poco prima dello svincolo per Caltagirone e avrebbe coinvolto un mezzo con a bordo un fratello e due sorelle. Ad avere la peggio, purtroppo, una delle due sorelle, T.T. di Gela deceduta a seguito del violento impatto.Le altre due persone presenti hanno riportato alcune ferite di lieve entità e sono state portate in ospedale a Caltagirone per essere sottoposte a ulteriori accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e i carabinieri.