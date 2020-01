Sicilia

Maria Antonietta Malandrino capo della Digos della Questura di Siracusa Maria Antonietta Malandrino capo della Digos della Questura di Siracusa

Il Vice Questore della Polizia di Stato Maria Antonietta Malandrino assume l’incarico di dirigente della Digos della Questura di Siracusa sostituendo Vincenzo Frontera che, per tanti anni, ha diretto l’Ufficio ed ora è stato promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato e, al termine del previsto corso di alta formazione, sarà destinato ad altro incarico. Il Dottore Frontera ha diretto per lunghi anni il delicato Ufficio investigativo della Questura di Siracusa evidenziandosi per l’elevate doti professionali ed umane, in particolar modo, nella gestione delle numerose vertenze sindacali che hanno interessato la nostra provincia.La dottoressa Malandrino, da oltre trent’anni in Polizia, da venti ha diretto Commissariati di Pubblica Sicurezza in territori difficili come Pachino, Avola, Noto e Modica, ove ha condotto numerose operazioni di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto di gravi reati come la prostituzione, l’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, alle estorsioni e ai reati contro soggetti più deboli quali bambini e donne. Quest’ultimo aspetto dell’attività investigativa della dottoressa Malandrino ha consentito alla stessa di sviluppare una particolare sensibilità verso le problematiche della violenza alle donne, campo in cui si è spesa molto anche con un’attiva opera di prevenzione.