Uomo scende in strada e si da fuoco: trasferito a Catania

Sicilia

Un uomo di 39 anni stamattina si è dato fuoco nel cortile della sua abitazione a Floridia, in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima dopo esserci cosparso di liquido infiammabile avrebbe usato un accendino trasformandosi in una torcia umana. Sono stati i vicini i primi a prestargli soccorso scendendo nel cortile per spegnere le fiamme che instantaneamente avevano ricoperto il corpo del 39enne. In gravi condizioni è stato immediatamente trasferito nel repartoGrandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire alle cause del terribile gesto. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un crollo nervoso da parte dell’uomo.