Carabiniere si Ã¨ suicidato sparandosi con la pistola

Sicilia

Carabiniere si è suicidato sparandosi con la pistola Carabiniere si è suicidato sparandosi con la pistola

Stamattina a Mineo in provincia di Catania, i carabinieri della Compagnia di Palagonia sulla scorta di una segnalazione hanno rinvenuto, nella propria autovettura, il corpo senza vita di un carabiniere scelto, di 34 anni, celibe in forza alla locale Stazione. Il militare si è suicidato con un colpo esploso con la pistola d’ordinanza. Non si conosce, al momento, la causa del gesto. Sulla vicenda vige il massimo riserbo.