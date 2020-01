Regione, Musumeci: incarico speciale da 12 mila euro per Uccio Barone

Sicilia

“Musumeci elargisce 12mila euro al professore Uccio Barone, pesantemente coinvolto nell’inchiesta Università Bandita: uno schiaffo alla meritocrazia e alla legalità. Si revochi il provvedimento”. A denunciare la questione è la deputata M5S Simona Suriano. La deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano è intervenuta sulla notizia di un incarico che sarebbe stato conferito dal presidente della Regione Siciliana al professore Giuseppe Barone, pesantemente coinvolto nella inchiesta Università Bandita che ha scoperchiato un sistema volto a truccare i concorsi dentro l’ateneo. “Elargire 12mila euro di fondi pubblici a un soggetto coinvolto pesantemente in una inchiesta giudiziaria di tale portata è uno schiaffo alla meritocrazia, alla legalità e al buonsenso – ha dichiarato Suriano -. Il presidente Musumeci ha scelto, arbitrariamente e senza alcuna procedura comparativa, di destinare la somma al professore Barone, proprio colui il quale parlava testualmente di “stronzi da schiacciare” durante I concorsi universitari. Proprio colui che secondo le accuse avrebbe cercato appoggi ed entrature per portare il figlio docente a Catania: e poi c’è riuscito. Proprio colui che, secondo i magistrati, organizzava finti convegni, in realtà mai effettuati per ottenere dall’ateneo I rimborsi e distribuirli con altri docenti che facevano parte delle commissioni dei concorsi”.“Dalla Regione arriva la commissione di uno studio sui moti carbonari del 1820 pagato 12mila euro che grida allo scandalo. Non c’erano altri docenti, ugualmente preparati e titolati? Non si poteva ricorrere ad altre forme comparative e pubbliche? Penso allo storico Giambattista Sciré, il ricercatore che sulla sua pelle ha pagato il prezzo dei concorsi truccati e dell’Università Bandita. Penso alle centinaia di eccellenze siciliane che sono dovute scappare perché dentro l’università di Catania comandavano certi “baroni”. Musumeci torni indietro revocando l’incarico. Come può un giovane onesto avere fiducia nella politica quando chi è accusato di condotte illecite viene anche “premiato” dalla Regione?”.