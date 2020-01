Palermo piange il dj Antonio Vassallo: morto in incidente

Sicilia

Palermo piange il giovane Dj Antonio Vassallo, morto in un incidente stradale la notte scorsa alla Favorita di Palermo. Il giovane di 32 anni viaggiava a bordo di un auto guifdata dalla finìdanzata, ricoverata in gravi condizioni in ospedlae. L’auto per cause in corso di accertamento si è schiantata contro un albero. In corso la ricostruzione della dinamica esatta dell’incidente.