Lentini, incendio in un appartamento: muore pensionato

Potrebbe essere stato provocato dalla stufa l'incendio che si è sviluppato in un appartamento in via Adigrat,nel cuore del rione Santa Maravecchia a Lentini dove un pensionato 91enne è morto. Sul posto i Vigili del Fuoco del locale distaccamento ed il personale sanitario del 118. Il corpo della vittima, completamente carbonizzato, è stato rinvenuto in un angolo del terrazzo dove è scoppiato l’incendio poi propagatosi per l’intero appartamento. Secondo alcune testimonianze l’anziano si sarebbe affacciato alla finestra chiedendo aiuto.I carabinieri della locale stazione stanno indagando per cercare di capire l’esatta causa della morte del pensionato.