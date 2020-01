CefalÃ¹, muore in tribuna Ettore Lombardo

Sicilia

Cefalù, muore in tribuna Ettore Lombardo Cefalù, muore in tribuna Ettore Lombardo

Tragedia allo stadio Santa Barbara di Cefalù oggi pomeriggio. Muore per un presunto infarto Ettore Lombardo giovane 48enne dirigente della Polisportiva Lascari. Era da poco iniziata la partita tra la Polisportiva Lascari e il Lercara Friddi, valida per campionato regionale di promozione, quando il giovane dirigente ha accusato un malore accasciandosi al suolo. Immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 a nulla è valso il tentativo di rianimarlo. Sul posto i carabinieri di Cefalù per indagare e cercare di capire l'esatta causa della morte. L'incontro di calcio è stato sospeso. (Foto profilo pubblico Facebook)