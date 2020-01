Economia

Piano Strategico del Turismo Ragusa 2020-22

Il Comune si doterà di tale strumento proposto dal Centro Commerciale Naturale Antica Ibla nell’ambito del Bilancio partecipativo. L’Amministrazione comunale ha accolto il 10/12/2019 la proposta progettuale avanzata nel febbraio scorso dal CCN Antica Ibla tra le proposte del Bilancio Partecipativo inerente alla realizzazione di un Piano Strategico del Turismo relativamente alla città di Ragusa. Alla luce di tale decisione il 15 gennaio si darà ufficialmente inizio ai lavori che si concluderanno il 31 Maggio con laconsegna alla città di un Piano Strategico del Turismo (PST Ragusa 2020-22) e la progettazione e implementazione di un portale di destinazione per la città di Ragusa, azione quest'ultima integrata su iniziativa dell'Amministrazione comunale - assessorato Sviluppo Economico, al fine di attuare una promo-commercializzazione di un’offerta unica ed integrata. “Il progetto - dichiara il Vice Sindaco Giovanna Licitra - mira a definire una strategia operativa di marketing territoriale finalizzata alla commercializzazione e promozione, in specifici mercati, di un’offerta unica ed integrata che, con la sinergia di tutti gli enti ed organismi pubblici e privati e con la valorizzazione degli asset principali del nostro territorio, cultura,patrimonio, paesaggio ed enogastronomia, possa innescare processi di sviluppo economico, allungando la permanenza dei viaggiatori, destagionalizzando e, potenzialmente, attraendo nuovi investimenti e creando nuova occupazione. Imprenscindibile per il raggiungimento degli obiettivi il coinvolgimento e il coordinamento delle imprese, associazioni di categoria, operatori turistici, consorzi, stakeholders, dei cittadini del territorio di Ragusa, nonchè di tutti gli enti ed organismi i cui servizi possono contribuire a creare un'offerta completa e adeguata alle esigenze di tutti i visitatori. Al fine di coinvolgere tutti i soggetti invitati, che ci auguriamo vorranno contribuire alla stesura del PST è stato organizzato un incontro tecnico operativo che si terràmercoledì pomeriggio 15 gennaio, alle ore 15,30 con la registrazione dei partecipanti, presso la sede comunale dello Sviluppo Economico nella Zona artigianale di Ragusa, Via On.le Corrado Di Quattro - Centro Direzionale comunale - Contrada Mugno”. L'incontro prevede un intervento introduttivo e presentazione del progetto PST del dott. Luca Caputo, consulente in Destination Marketing. All’ordine del giorno dei lavori: pianificazione e coordinamento programmato dei soggetti coinvolti; distribuzione questionario informativo; strumenti di comunicazione dell'avanzamento progettualità; perché cambiare approccio? Videointervista best practice destinazioni Italia; calendarizzazione agenda appuntamenti degli incontri di approfondimento con il consulente.