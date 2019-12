Come recuperare messaggi cancellati su WhatsApp

Tecnologie

Come recuperare i messaggi cancellati su Whatsapp? E’ possibile grazie all’ennesimo upgrade dell’app di messagistica più famosa al mondo. Per recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp basterà scaricare un applicazione esterna chiamata “WAMR“.L’applicazione è molto semplice da usare. Basterà installarla e poi provvederà a rilevare in tempo reale le notifiche, registrando succesivamente il contenuto. Così con tale processo all’eliminazione del messaggio su WhatsApp, lo troveremo comunque salvato su WAMR. Solo così per ora si potranno recuperare i messaggi eliminati.