Salute e benessere

Dieta dopo Natale: cosa mangiare per dimagrire

La dieta dopo Natale aiuta a dimagrire e a disintossicare l’organismo da scorie e tossine. Si basa sul consumo di alimenti che aiutano a depurare l’organismo. In particolare si mangiano tante verdure e frutta poco zuccherina. Ma vediamo in un esempio tipo della dieta dopo Natale cosa mangiare.Colazione con un tè verde senza aggiunta di zucchero e una macedonia di frutta. Spuntino: un finocchio. Pranzo: minestrone di verdure e insalata di finocchio e carote. Merenda: due carote o due kiwi o due fette di ananas. Cena: carne bianca grigliata e zucchine grigliate. Prima di andare a letto una tisana dreante al finocchio. Tra gli alimenti che si possono inserire nella dieta dopo Natale ci sono: piselli, carciofi, insalate, cavolfiori, broccoli, asparagi, finocchi e fragole e una dieta ricca di vitamine per depurare l’organismo; da preferire arance, mele, pere e kiwi uniti a spinaci, cicoria, radicchio, zucchine, insalata, finocchi e carote che svolgono azione depurativa e purificante.Inoltre al mattino è consigliato bere a stomaco vuoto un bicchiere di acqua calda con del succo di limone che aiuta a depurare l’organismo e di aiutarvi con una tisana al finocchio o con una tisana allo zenzero. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.