Dieta dei 3 giorni: dimagrire prima di Capodanno

La dieta dei 3 giorni prima di Capodanno può far dimagrire fino a 2 kg. E’ una dieta faciele da seguire che prevede il consumo di alimenti che aiuta a ridurre il gonfiore della pancia e a drenare i liquidi. Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli alimenti previsti nel regime alimentare dietetico dei 3 giorni prima di Capodanno.Primo giorno: colazione con mezzo bicchiere di succo di mirtillo o un bicchiere di acqua acidulata con succo di limone, una tisana al rabarbaro o al carciofo o una tazza di tè verde, due fette biscottate o una fetta di pane di segale con 1 cucchiaino di marmellata senza zuccheri. Spuntino: un kiwi da 100 grammi o 100 grammi di arancia o in alternativa una tisana drenante. Pranzo: riso integrale in bianco o con tonno e insalata di finocchio. Spuntino: uno yogurt magro da 125 grammi e un altro mezzo bicchiere di succo di mirtillo. Cena. 100 gr. di petto di pollo o tacchino grigliato o merluzzo al forno, un’insalata di spinaci e zucchine grigliate a volontà o in alternativa peperoni, funghi, pomodori, condite con poco aceto balsamico, menta, un cucchiaino di olio.Prima di andare a letto bere una tisana al finocchio. Secondo giorno: colazione e spuntini sono identici al giorno precedente. Pranzo: insalata di fagioli, radicchio a piacere tagliato a listarelle, cipolla rossa cruda a piacere, aceto balsamico. Cena: asparagi lessi o zucchine e poi passati al gratin con un cucchiaio di parmigiano e insalata mista. Prima di andare a letto una tisana drenante al tarassaco. Terzo Giorno: colazione con uno yogurt magro da 125 grammi con un cucchiaio di fiocchi d’avena, stevia e cannella, una frittata di 2 albumi cotta senza aggiungere grassi o un uovo sodo, tè o caffè senza zucchero.Spuntino: una coppetta di frutti rossi o 100 grammi d kiwi e un bicchiere di acqua tiepida e limone. Pranzo: 100 gr. di tonno al naturale, più insalata di finocchi e lattuga condita con aceto balsamico e un cucchiaino di olio.Spuntino: uno yogurt magro. Cena: 100 gr. di prosciutto cotto oppure una fettina di vitello da 100 gr, zucchine o melanzane grigliate e una tisana al finocchio. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie importanti.